السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، والمسؤولين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

وأوضح "راضي" أن الرئيس أطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجها بالاسراع في معدلات التنفيذ، وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود، لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر.