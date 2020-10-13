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السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكى

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
03:53 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، والمسؤولين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

وأوضح "راضي" أن الرئيس أطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجها بالاسراع في معدلات التنفيذ، وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود، لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر.

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