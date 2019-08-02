"الزراعة" تنشئ 13 تجمعا زراعيا في سيناء لتوفير 18 ألف فرصة عمل

تعمل وزارة الزارعة في الوقت الحالي على إنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في سيناء، بإجمالي 6 آلاف فدان، وتعد كثير من المشاريع المكملة للإنتاج الزراعي، حسبما أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامي أحمد سمير ، المذاع عبر شاشة "الأولى" الفضائية.

وأضاف "القرش"، أن هذه التجمعات الزراعية ستوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة غير مباشرة، حيث تقوم الدولة حاليًا على إعداد تجمعات زراعية في أراضي الوديان بشبه جزيرة سيناء، وهذه الأراضي لا يوجد بها البكتريا الموجودة في الأراضي القديمة، وهذا يزيد من جودة المنتجات الزراعية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الوزارة ستزرع مساحات أكبر من الزيتون والرمان في سيناء، خلال الفترة المقبلة.