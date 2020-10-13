فرج عامر يصف أردوغان بـ"المهووس" ويطالب بمحاكمته دوليا

وصف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التدخل التركي في البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز بـ"الحرب البينة"، موضحا أنه وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان، التي تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وفقا لمراقبين.

وأكد "عامر" في بيان صادر عنه اليوم، أن أطماع السلطان العثماني المهووس، في اختراق كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإرسال سفينة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، يجعله يكتب نهايته بيده.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2019، أبرمت تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، اتفاقًا لترسيم حدود مناطقهما البحرية، وتسمح الأخيرة لتركيا، بتعزيز دعمها المسلح لحكومة الوفاق الوطني ضد قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، لكن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، هو الذي أثار الاحتجاج، وجعل الخليفة المهووس يضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط لتكون نهايته وشيكة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة تقديم رجب طيب أردوغان، إلى المحاكمة الدولية لمحاسبته على التدخل السافر في شرق المتوسط، وما يقوم به في ليبيا، من إرسال ميليشيات تهدد أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق.