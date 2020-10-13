وزير خارجية الصين لـ"البرلمان العربي": نتفهم خطورة وضع خزان صافر

تلقى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، رسالة مكتوبة من وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أبدى فيها تفهم بلاده للوضع الخطير الذي وصل إليه خزان صافر في الجمهورية اليمنية، وأن بكين ستقوم بدورٍ إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي؛ للوصول لصيغة مناسبة بشأن وضع الخزان.

وجاءت رسالة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، ردا على البرقية العاجلة التي أرسلها له رئيس البرلمان العربي، والتي تضمنت نداء الرئيس للمجتمع الدولي بتاريخ 25 سبتمبر 2020 م بشأن الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه خزان النفط العائم "صافر"، قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.

وحذر رئيس البرلمان العربي، من خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويُشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

وطلب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، من الصين التحرك في مجلس الأمن الدولي، باعتبارها عضوا دائما في المجلس؛ لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فورا بوصول الفريق الفني الأممي؛ لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

ويؤكد "السلمي"، أن البرلمان العربي سيتابع مع المجتمع الدولي تطورات الموقف من إجراء عمليات التقييم والصيانة للخزان؛ لتفادي وقوع الكارثة، محملا ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة والتبعات المترتبة على منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة للخزان.