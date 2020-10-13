قصة 5 فتيات ليل في كافيه "المتعة الحرام" بالدقهلية: "رقص وشرب وفجور"

علي طريقة الأفلام، فتاة ترقص شبه عارية، أمام زبائن من أبناء الطبقة الراقية، وأخريات يقدمن طلبات الزبائن بضحكات خليعة، لينتهي المشهد باقتحام مباحث الآداب للمكان وكشف بؤرة إجرامية تقدم الساقطات لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي في الدقهلية.

مباحث الآداب بالدقهلية وضعت المقهى لكائن بدائرة قسم أول المنصورة تحت المراقبة بعد ورود معلومات بممارسة أعمال منافية للآداب، ووجود ساقطات يرتدين ملابس عارية، ويتم استئجار الفتيات منه بمقابل مادي، فضلًا عن تردد زبائن بأعينهم علي الكافيه حتى إذا جاء موعد الإغلاق في الساعة 12 منتصف الليل، أغلق الكافيه أبوابه وظلوا هم بالداخل لتبدأ حفلات الرقص التي سرعان ما تتطور إلي أعمال منافية للآداب.

التحريات التي أجراها المقدم أحمد رمضان، رئيس مباحث حماية الآداب، وصلت إلى اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، وكشفت عن تجميع صاحب "كافيه" بشارع "جيهان"، بنطاق حي الجامعة، دائرة قسم شرطة أول المنصورة، لبعض "الساقطات"، وعرضهن على رواد المقهى من راغبي المتعة الحرام، فأخطر مدير المباحث مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبدالباعث، الذي وجه إلى تشكيل حملة لضبط العاملين بالمقهى.

وجرى تشكيل قوة من مباحث الآداب، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول المنصورة، تضم العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والملازم أول إسلام فتحي، معاون المباحث.

وتوجهت القوة لمكان المقهى، وتبين وجود 5 ساقطات في أوضاع مخلة بالآداب العامة ويرتدين ملابس شبه عارية وتقوم إحداهن بالرقص أمام الترابيزات بينما تقوم الفتيات الأربع الأخريات بخدمة الزبائن والتمايل والضحك بطريقة خليعة مع تقديم الشيشة.

وجرى القبض على صاحب المقهى ويدعى " طارق. و. م، 37 عامًا، و"شيماء .ص .م، 35 عامًا، ربة منزل ، مسئولة عن جلب الفتيات والاتفاق على الأموال مع صاحب المقهى، "هاجر .ج .ع، 21 عامًا طالبة ومقيمة بعزبة الشناوي ، و"آية .ي .م" 24 عامًا، ربة منزل، و"غرام .إ .ع" 23 عامًا، مقيمة بشارع كلية الآداب ، و" أسماء .ع. ع، 34 عامًا، ربة منزل ومقيمة بمساكن النفق بطلخا.

وضبطت القوة مبلغا ماليًا قدره 9900 جنيه بحوزة صاحب المقهى وبمواجهته اعترف بارتباطه بعلاقة صداقة بالفتيات وأنهن اعتدن على التواجد بالمقهى خاصته لجذب الشباب، وبمواجهة الفتيات اعترفن بأن المتهمة الثانية قامت باستقطابهن لجذب الشباب والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.