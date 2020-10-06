في 24 ساعة.. ضبط 3 شبكات لاستقطاب راغبي المتعة الحرام بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 3 شبكات للأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر، تتخذ من مواقع إلكترونية مسرحا لاستقطاب راغبي المتعة الحرام سواء من الرجال أو السيدات، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

قواد العرفي

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تحوى صورا لفتيات، مصحوبة بعبارات يبدى خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الجنس، لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبصحبته سيدتين، إحداهما لها معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنه أنشأ الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

واعترفت إحدى السيدتين، باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وأشارت إلى إنشائها صفحة على أحد التطبيقات يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وأيدت السيدة الآخرى، ما جاء بأقوالهما، مشيرة إلى إيواء المتهم الأول لها، ونقلها لتزويجها بعقد عرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى.

القوادة المشبوهة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، صفحة أخرى، على أحد المواقع الإلكترونية تديرها سيدة، وتنشر العديد من الصور المثيرة لفتيات، وتكتب عبارات تستقطب من خلالها راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة بمقابل مادى.

وتمكنت تحريات إدارة الآداب، من تحديد هوية السيدة، وضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، إذ تبين أنها بدون عمل، ولها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

وأقرت المتهمة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالى.

عاطل يستقطب السيدات

صفحة جديدة رصدتها الإدارة العامة لحماية الآداب، على أحد المواقع الإلكترونية، يديرها شخص، ويعرض خلالها نفسه لممارسة الجنس مع السيدات بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه بدون عمل وله معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، واعترف بأنه اعتاد ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى، موضحا أنه أنشأ الصفحة لذات الغرض.

وعثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، بالإضافة إلى مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.