كرسوع: ندوة الإشراف على الانتخابات هدفها إكساب الخبرة للقضاة الجدد

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن ندوة الإشراف على الانتخابات هدفها تعريف القضاة الجدد الذين لم يشاركوا في مرات سابقة على الإشراف على لجان الانتخابات، وتعريفهم بدورهم، وما يجب أن يقوموا به.

وأضاف "كرسوع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الندوة عبارة عن ندوة تثقيفية يطرح القضاة فيها أسئلتهم سواء بالتجارب السابقة الخاصة بهم، ليحصلوا على الخبرة من الأساتذة والمخصتين من الهيئة الوطينة للانتخابات الذين كانوا يعدون لهم المحاضرات، ليخرج عمل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مثلما حدد القانون الأدوار لكل طرف فيها.

وأشار إلى أن عملية الإشراف على الانتخابات عملية قضائية قانونية، والهيئة الوطنية لديها كتاب به كل المعلومات والأسس الخاصة بالانتخابات يتم توزيعه على القضاة المشرفين على الانتخابات للتأكد من كل شيء خاص بهم.

رئيس "الوطنية للانتخابات" يشيد بتوقيت ندوة الإشراف على استحقاق النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، إنّ الدعوة لعقد ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 في هذا التوقيت، قبل أيام من بدء الاقتراع، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، في إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، بمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف لاشين أنّه استقبل الدعوة بكل ترحاب، وحرص على الحضور للقاء القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والتقدير والاحترام بافتتاح الدور التدريبية، خاصة وأنّ انعقادها يعطيها أهمية خاصة.

ووجّه الشكر لرئيس مجلس الدولة، لتعاونه مع الهيئة في تزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية.

وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إنّ ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وأوضح أنّ الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتناقش الجلسة الأولى بالدورة التدريبية، الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.