قبل اختبارات الموسيقيين.. شاكوش يتقدم من جديد ومنع حمو بيكا مستمر

يشهد يوم الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من شهر أكتوبر المقبل، فتح لجنة الاختبارات للأصوات الجديدة فى مقر نقابة المهن الموسيقية.

وعلمت "الوطن"، أن ذلك اليوم سيشهد حضور عدد كبير من مطربي المهرجانات من أجل اختبارهم استعدادا لقبولهم بالنقابة من أجل فتح شعبة خاصة لمطربي المهرجانات بعد أن أصبح أمر الشعبة نهائيا.

وأشارت المصادر إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سيتقدم بأوراقه من جديد، خاصة أنه كان قد حصل على موافقة مبدئية فى اختباره السابق، ولكن أغنية "بنت الجيران"، وكلماتها هى التى تسببت فى منع دخوله النقابة.

وأكد المصادر أن النقابة سترفض الاعتراف بمطرب المهرجانات حمو بيكا، ومنع دخوله الاختبار بسبب القضايا المتبادلة بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التى حاول من قبل اقتحامها، وحجزت قضية الاقتحام للحكم النهائي فى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

كما من المتوقع حضور عدد من مطربي المهرجانات أمثال أوكا وأورتيجا من أجل رفع الإيقاف عنهما.

وأكد المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار "أبو اليزيد"، في بيان، إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائمًا تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملًا كان أو حاصلًا على تصريح سنوي - منتسبًا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة.

من جانبه، قال خالد بيومي أمين عام صندوق نقابة الموسيقيين، إنه من غير المقبول أن يقول رواد منصات التواصل الاجتماعي، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين يحارب مغني المهرجانات الشعبية، لافتًا إلى أن "شاكر" قيمة وقامة كبيرة.