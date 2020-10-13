مصر تحتفل بعيد القوات الجوية: انتصرنا فى أطول المعارك الجوية في العالم

عقد الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، مؤتمرا صحفيا بمناسبة العيد الـ88 للقوات الجوية، أوضح فيه أنه اتخذ من "14 أكتوبر" عيدا للقوات الجوية لأنه يتزامن مع معركة المنصورة الجوية، وهي أطول المعارك الجوية في تاريخ الحروب الجوية الحديثة، حيث تكبد فيها العدو خسائر فادحة، بالإضافة إلى عجز باقي طائراته عن مواصلة القتال، ليلوذوا بالفرار تجنبا للمزيد من الخسائر.

وأضاف الفريق محمد عباس حلمي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الـ88 للقوات الجوية، والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن "معركة المنصورة" امتدت لنحو 53 دقيقة، واشترك فيها قرابة 150 طائرة من الجانبين، وأسقطنا فيها نحو 18 طائرة للعدو.

وشدد قائد القوات الجوية أن تلك المعركة لقنت العدو أعظم الدروس، وبرهنت على مدى الجاهزية والكفاءة العالية لنسور الجو، الذين تصدوا ببراعة وجسارة لتلك الهجمة الشرسة، بعد أن ظن العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول في سمائنا الغالية دون أن يجد من يردعه؛ فحدث ما لم يدر بخلده.

وأضاف أن الرد على "العدو"، كان عنيفاً ومزلزلاً، ليفقده توازنه وتتحطم آماله، وذلك رغم تفوق طائراته كمياً ونوعياً، ولكن كانت المفاجئة الصادمة لهم حين قام "نسور الجو"، بتوظيف كل ما لديهم من إمكانيات لردعهم.

وأوضح أننا نحتفل معاً اليوم بأحد أهم الأيام الخالدة في عمر وطننا الغالي، واصفاً إياه بيوم يعتز ويفخر به رجال القوات الجوية على مر الأجيال، ما يستدعي سجلاً مشرفاً نحرص على ترسيخه في وعي الأجيال المتتالية ليستمدوا منه إلهاماً متجدداً يشحذ الهمم والعزائم، ويعزز في قلوبهم قيم الوطنية والانتماء، ويحفظ في صدورهم الولاء لمصر، وأرضها.

وأشاد قائد القوات الجوية بدور العناصر الفنية من المهندسين والفنيين ضباطاً وضباط صف حين حققوا أزمنة قياسية في استعادة الصلاحية وإعادة تسليح الطائرات، خلال المعركة، لتتمكن قواتنا الجوية من الاستمرار في القتال لفترة طويلة.

ووصف حرب أكتوبر المجيدة بأنها "إنجاز وإعجاز"، وأنها ظلت وستظل مبعث فخر واعتزاز؛ حيث أعادت بفضل من الله وتوفيقه لقواتنا المسلحة وللأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها.

وأشار إلى أن تلك الأيامتيحمل ذكريات عطرة، تحمل في طياتها أياماً وساعات حاسمة، سطرت أمجاد وبطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فاستحقوا نصر الله وتأييده في حرب أكتوبر المجيدة، والتي حفرت بحروف من نور في سجلات التاريخ؛ كأروع الانتصارات بتضحيات وبطولات المصريين.

وأوضح أن تلك البطولات تكون نبراساً نهتدى به لنحقق النجاحات والانتصارات في كافة المجالات، مضيفاً: "فالمعارك ليست قاصرة على المعارك العسكرية فحسب بل هناك معارك العلم والعمل والبناء".