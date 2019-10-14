قال الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية إنّ "نسور الجو" مستمرون في تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار، دفاعًا عن سماء مصر وردعًا لأي عدوان على مجالها الجوي.

وأكد حلمي في مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة عيد القوات الجوية الموافق 14 أكتوبر من كل عام، حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي طبقًا لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة، بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث أجيال الطائرات المقاتلة والإنذار المبكر ومعدات الاستطلاع والأباتشي

ولفت القائد إلى أنّ القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والأباتشي الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة دون طيار، والمنظومات الأرضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة.

ولفت حلمي إلى وصول التشكيلات الجوية لأعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ الأنشطة التي تسند إليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة، مشيرا إلى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

حلمي: دعم القيادة السياسية يساعد القوات الجوية في تحديث قدراتها

وأضاف قائد القوات الجوية أنّ الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية، يساهم في تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي.