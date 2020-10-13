رئيس التحرير

محمود مسلم

"بايدو" توفر تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين

الشركة تمتلك أكثر من 150 رخصة اختبار قيادة ذاتية

كتب:

وكالات
08:42 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
بايدو توفر تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين

بايدو توفر تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين

أطلقت شركة الإنترنت الصينية العملاقة، "بايدو"، برنامجا في بكين لتوفير تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وستعمل الخدمة التجريبية، التي تخدم محطات معينة في جزء من المدينة من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة الـ4 مساء، حتى 6 نوفمبر، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويجب أن يتراوح عمر الركاب بين 18 و 60 عاما مع وجود ضباط سلامة على متن المركبات.

وتمتلك "بايدو أبولو" المختص بقسم القيادة الذاتية في الشركة، أكثر من 150 رخصة اختبار قيادة ذاتية وتمتلك 1800 براءة اختراع عالمية للقيادة الذكية، وقد قطعت مركباتها أكثر من 6 ملايين كيلومتر خلال اختبارات الطريق وحملت أكثر من 100 ألف راكب بأمان.

اقرأ المزيد:

سكاي نيوز: المناظرة الرئاسية المقبلة بين ترامب وبايدن ستكون عبر الإنترنت

نحو 117 مليار دولار.. إيرادات الأعمال لشركات الإنترنت الكبرى في الصين

وزير خارجية الصين لـ"البرلمان العربي": نتفهم خطورة وضع خزان صافر

طرد "قط" من قطار في الصين: "مدفعش ثمن التذكرة"