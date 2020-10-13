"بايدو" توفر تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين

أطلقت شركة الإنترنت الصينية العملاقة، "بايدو"، برنامجا في بكين لتوفير تجارب مجانية لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وستعمل الخدمة التجريبية، التي تخدم محطات معينة في جزء من المدينة من الساعة الـ10 صباحا حتى الساعة الـ4 مساء، حتى 6 نوفمبر، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويجب أن يتراوح عمر الركاب بين 18 و 60 عاما مع وجود ضباط سلامة على متن المركبات.

وتمتلك "بايدو أبولو" المختص بقسم القيادة الذاتية في الشركة، أكثر من 150 رخصة اختبار قيادة ذاتية وتمتلك 1800 براءة اختراع عالمية للقيادة الذكية، وقد قطعت مركباتها أكثر من 6 ملايين كيلومتر خلال اختبارات الطريق وحملت أكثر من 100 ألف راكب بأمان.