الزراعة: إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان وفق المعايير الدولية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان في المحافظات لتصبح مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير سلامة الغذاء.

وأضاف في تصريحات خاصة أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، تشمل إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية وفق ارقي المعايير وأحدث الأجهزة، لافتا إلى أن إنشاء تلك المراكز والتوسع فيها يحقق مردود صحي وغذائي عالٍ الجودة على الأجيال الجديدة وكل المواطنين، فضلاً عن قيمتها المضافة في إطار منظومة التغذية المدرسية.

وأوضح أنه يتم إنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان في الأماكن التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية الألبان ولا يوجد بها مراكز لتجميع الألبان، لتواكب المعايير الدولية، وما يلزم ذلك من تحسين وراثي والاهتمام بالرعاية البيطرية وكل العمليات الرعائية للحيوان، وما ينتج عنها من توفير ألبان جيدة سواء كانت للاستهلاك الطازج أو للتصنيع أو للتصدير.

وأشار إلى أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية يقوم بتنظيم ندوات إرشادية للمربين تتناول أهمية التحسين الوراثي وتربية ماشية اللبن المحسنة وراثيا المتخصصة في إنتاج الألبان أو ثنائية الغرض التي تناسب صغار المربين من حيث احتياجاتها الغذائية والرعائية كما تم التأكيد على موافقة البنك المركزي على استثناء صغار المربين في مجالات "مراكز تجميع الألبان - تسمين العجول - تربية الدواجن - تربية إناث الماشية" من الشرط القانوني للتمويل 5%، وتوضيح الفرص التمويلية المتاحة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة، وتابع خلال اللقاء مستجدات المشروع القومي لتجميع الألبان وعدد من المشروعات التنموية التي تهدف لتحقيق طفرة زراعية من بينها المشروعات الزراعية في جنوب الوادي وتوشكي وشرق العوينات.