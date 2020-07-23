"غرفة الجيزة" تبحث تعظيم الاستفادة من الثروة الداجنة السبت

أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ شعبة تجار الدواجن بالغرفة ستعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل، بمقر الغرفة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة.

وكشف سامح السيد، رئيس شعبة أصحاب مزارع وتجار الدواجن والأسماك بغرفة الجيزة التجارية، عن أنّ الاجتماع يستعرض خطط وزارة الزراعة في التوسع بإنشاء مجازر ومزارع الدواجن، لزيادة قدرات مصر من الثروة الحيوانية والداجنة تحقيقا للتوازن الغذائي، مؤكدا أنّ وزارة الزراعة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهدا كبيرة في هذا الشأن، وبتنسيق كبير مع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أنّ الاجتماع يناقش سبل تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الدواجن الحية منعا لتفشي الأمراض والأوبئة، والعمل في الوقت ذاته على تفعيل البورصة الإلكترونية للتداول بما يتواكب مع آليات الدولة الحديثة لتنظيم وضبط الأسعار في الأسواق.