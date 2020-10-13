أستاذ صحة عامة: كل حالة معلنة من كورونا يقابلها 10 إصابات غير معروفة

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، بدأت تتخفض خلال آخر أسبوعين، وفي إحدى المرات وصلت إلى أقل من 100 حالة، ولكن هذه الأعداد غير مهمة لأن كل حالة من هذه الحالات يقابلها نحو 10 حالات غير معلنة.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن هذه الأرقام في حد ذاتها مطمئنة، وفي نفس الوقت تؤكد أننا مازلنا في مواجهة الفيروس، ولكن المواطنين في مصر يعتقدون أنهم دخلوا في الموجة الثانية، ولكن هذا غير صحيح، وما زالوا في الموجة الأولى.

وتابع: "لسه فيه وفيات، ومصر تحتل المرتبة 18 في عدد الوفيات بنسبة 6%، وهي نسبة كبيرة شوية، ولكن نسبة التعافي تحسنت كثيرا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة"، مشددًا على أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدًا ويجب على الجميع أن يحصلوا عليه، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، في الوقت ذاته أن هذا التطعيم ليس له علاقة بفيروس كورونا، مشددا على أن الحصول على اللقاح يقلل الإصابة بالإنفلونزا العادية، وحتى لو أصيب الشخص بكورونا يصبح قادرا على التغلب عليه.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن مستشفيات وزارة الصحة، مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ومازالنا نجدد ونطور وندرب الأطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت أن نجاح مكافحة فيروس كورونا، ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة، وتبني القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة مصر مستعدة بكل مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدني والأهلي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن في حال توفير اللقاح سيكون الأولوية للأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول ضد الجائحة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.