"الزراعة": الدولة المصرية تعاملت بإحترافية مع أزمة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن فيروس كورونا كان واحداً من التحديات التي أثبت أن المنظومة الزراعية والإقتصاد الزراعي واحداً من أهم الاقتصاديات الموجودة في العالم، وبالنسبة لمصر فهو اقتصاد مرن.

وأكد القرش، خلال حواره مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن الفلاح المصري يثبت يوما بعد يوم أنه قادر على أن يتعامل ويتأقلم مع كافة المتغيرات الموجودة من حوله، مشيراً إلي أن الاقتصاد الزراعي في مصر يقوم على عدد كبير من المحاصيل، وبالتالي هناك مرونة نسبية موجودة.

وأضاف، أنه عندما حدثت أزمة فيروس كورونا تعاملت الدولة المصرية مع الأزمة بإحترافية عالية، ورأينا إجتماع وزير الزراعة مع المصدرين لمعرفة إحتياجاتهم والمعوقات التي من الممكن أن تؤثر عليهم في ظل هذه الأزمة المؤثرة على العالم، والحلول التي من الممكن تطبيقها وبحث إمكانية استخدام الطائرات التي كانت مخصصة للركاب واستعمالها في عملية نقل البضائع أو الآليات التي تستخدم في هذا الأمر.

وتابع: أنه حدث تنسيق بين كل الوزارات المعنية لتوفير الإحتياجات اللازمة للمصدرين، مشيرا إلي أنه كان هناك برامج توعوية للفلاح المصري للتعامل مع أزمة فيروس كورونا مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية وأيضا عملية التطهير التي كانت تقوم بها الدولة المصرية كل هذه الأمور ساهمت أن حركة العمل تظل مستمرة.

وأشار، إلي أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالمنظومة الزراعية، فهي منظومة أمن قومي وغذاء للمواطن المصري، وهناك العديد من الإفتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصوب الزراعية ومبادرة زراعة 1.5 مليون فدان جديد والتوسع في الأراضي حول شريط وادي النيل الضيق والإنتقال إلي مناطق أوسع.