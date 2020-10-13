"كله لادا وأنا فيراري" أحدث أغنيات أورتيجا

انتهى الفنان أورتيجا، من تصوير أحدث أغانيه "المملكة"، منذ أيام قليلة، بعدد من الأماكن الساحلية، التي استغرق مدة تصويرها يومان، بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم الخميس المقبل على المنصات الإلكترونية.

الأغنية تقول كلماتها: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي، باصص قدامي مابرجعش ورا تاني، الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. ايوة الخلاصة كله لادا وأنا فيراري".

"ممكلة" غناء أورتيجا، كلمات هيما، وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل، استايلست كارولينا قنديل، إخراج كريم الغمري.

يذكر أن أورتيجا طرح منذ أسبوعين، أغنية قمر 14، وشارك معه في الغناء مطرب المهرجانات عمر كمال.

وكان الفنان محمد شاهين، انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.

وعلمت "الوطن"، أن الفنان الشعبي عمر كمال، يعمل على أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا التعاون بعد أيام من انفصال اورتيجا فنيا عن مطرب المهرجانات أوكا، بعد فترة عمل دامت أكثر من 10 سنوات.

كان عمر كمال، جرى منعه وإيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين بسبب كلمات أغنية "بنت الجيران" التي كان قد غناها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وينتظر كمال خلال الفترة المقبلة حذف قرار الشطب للعودة من جديد للغناء