فيديو.. أورتيجا يطرح أغنية جديدة بعد انفصاله عن أوكا

أعلن مغني المهرجانات أورتيجا، طرحه لأغنية جديدة بعنوان "فرعون"، عبر حسابه الخاص بإنستجرام.

ونشر أورتيجا "برومو" الأغنية معلقا: "بإذن الله النهاردة الساعة 7 مساء على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان (فرعون)، وإن شاء الله تعجبكم، ألحان أورتيجا، كلمات ميدو الفنان، توزيع شندي وخليل، سوشال ميديا مؤمن منير، تصوير وإخراج ومونتاج بومبو وديماريا".

يذكر أنه أمس، أعلن مغني المهرجانات أحمد متولى، الشهير بـ"أورتيجا"، انفصاله رسميا عن مطرب المهرجانات محمد الشهير بـ"أوكا"، بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا.

طرح "أورتيجا" فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أعلن فيه خبر الانفصال، وأكد أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما.

يذكر أن أورتيجا قدم منذ ثلاثة أشهر تقريبا، أغنية بمفرده بعنوان "أنا هتجنن"، في حين قدم "أوكا" أغنية رفقة زوجته مي كساب.