فيديو.. أورتيجا يطرح أغنية جديدة بعد انفصاله عن أوكا

بأذن الله النهارده الساعه ٧ مساء على اليوتيوب اغنيه جديده بعنوان (فرعون) وان شاء الله تعجبكم الحان : اورتيجا كلمات : ميدو الفنان توزيع : شيندى وخليل سوشال ميديا : مومن منير تصوير واخراج ومنتاج : بومبو وديماريا #ortega #خليها_على_الله