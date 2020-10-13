مصطفى شردي بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: مصر تحتاج لعقول في الوقت الحالي

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مُقدم برنامج "الحياة اليوم"، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تعيينه في مجلس الشيوخ، قائلًا: "ده تكليف وأشكر الرئيس على هذه الثقة"، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا القرار، ولم يتوقع إطلاقًا أن يكون ضمن قائمة المُعينين.

وأشار "شردي" لـ"الوطن"، إلى أنه كان ينوي الترشح في فترات سابقة، إلا أنه سحب قرار الترشح، وابتعد عن الحياة السياسية تمامًا: "فوجئت النهاردة بقرار التعيين"، مؤكدًا أنه سيستخدم خبراته في السياسة والإعلام والصحافة التي اكتسبها على مدار الـ35 عامًا الماضية.

وأوضح أنه كان عضوًا سابقًا في البرلمان الدولي، والبرلمان الأفريقي، وكذلك البرلمان المصري، حيث كان بمثابة زعيم المعارضة في دورة 2005، مؤكدًا أن مصر حاليًا في حاجة إلى عقول، تنظر بشكلٍ شامل لكل ما يُطلب منها، وتختار دائمًا الأفضل، لتُقدم عصارة الأفكار إلى صُنّاع القرار حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار الصحيح".

في سياق آخر، أعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن سعادتها البالغة، بتعيينها في مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها فوجئت بهذا القرار، ظهر اليوم الثلاثاء: "لم أتوقع إطلاقًا أن يكون لي مشاركة سياسية من خلال مجلس الشيوخ".

وروت "عبدالعزيز" لـ"الوطن"، كواليس إبلاغها بقرار التعيين، موضحة أنها كانت تتواجد في مدينة الإسكندرية، حيث تُشارك في أمسية ثقافية: "تلقيت اتصالًا لإخباري بنبأ التعيين في المجلس، وأصبت بالدهشة فور سماعي الخبر".

وأوضحت أنها المجلس لن يؤثر على استكمال مسيرتها الفنية، أو غيابها عن الساحة، قائلة: "بلغتهم إن أنا ممثلة مسرح وتليفزيون وإذاعة، وفي حال تأثير المجلس على عملي، لا أرغب في هذه المُشاركة، إلا أنهم أبلغوها، بأن الشيوخ لن يؤثر سلبًا على عملها إطلاقًا".

وأكدت أنها الفنانة الوحيدة التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ، متابعة: "القضية الأهم التي سأهتم بها داخل المجلس، ستكمن في عودة الفن لأمجاده، وذو قيمة، وليس كالسائد حاليًا يعتمد على الهلس".

وتنشر "الوطن" عددا من أبرز الأسماء الذين تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، وتضمنت عددا من الشخصيات العامة وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

- محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات DMC

- الفنان يحيى الفخراني

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

- سامح عاشور، نقيب المحامين السابق

- المستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى

- الفنانة سميرة عبدالعزيز

- الكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي

- محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"

- عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق

- سها سعيد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة السابق

- سما سليمان، رئيس وحدة بمركز المعلومات

- طارق سعدة، نقيب الإعلاميين

- الفريق جلال هريدي

- عمر صميدة

- حازم عمر

- سهى سعيد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمود ترك، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- علاء مصطفى، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أكمل نجاتي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- محمد فريد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- أحمد قناوي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

- فرج الدري

- عبدالمنعم سعيد

- عبدالله أمين عصر