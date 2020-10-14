مأساة "سعاد".. أبوها اغتصبها 9 مرات بعد توثيقها وضربها بالكرباج

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرة، تعرضت فتاة تدعى "سعاد" عمرها 16عاما للاغتصاب على يد والدها وهى مقيدة، المشهد المروع شاهدته والدة الفتاة داخل منزل الزوجية في المحلة الكبرى، فأسرعت إلى قسم الشرطة وأبلغت عن الكارثة التي شرحتها تفاصيلها الفتاة أمام جهات التحقيق.

الجريمة الصادمة حدثت منذ 4 سنوات في المحلة، وحكت الفتاة تفاصيل مروعة قالت فيها إن والدها اغتصبها 9 مرات وهي مقيدة، وكلما كانت تحاول الاعتراف كان يضربها بالكرباج، وأنه كان يستخدم الكرباج أيضًا في ضربها خلال ممارسة الجنس معها، وأحالت النيابة العامة الفتاة للطب الشرعي الذي أثبت أنها ليست عذراء.

حاصرت النيابة الأب المجرم بالأدلة حتى اعترف بتفاصيل الجريمة النكراء وبعدها أحالته إلى المحاكمة الجنائية ومثل أمام القاضي واعترف حتى أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان وعضوية المستشارين عمرو عبده شاهين وجورج فخري حنا، وبحضور بهاء على مدير نيابة الطفل، أمس، بإحالة أوراق "سامح .ع" إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقاً، فيما هو منسوب إليه من اتهام، وتحديد جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وفي تحقيقات النيابة قالت والدة الفتاة "سماح.ف" صاحبة الـ41عاما، ربة منزل، زوجة المتهم فى التحقيقات، أنها كانت تجلس مع زوجها "المتهم" ومعها ابنتها "سعاد" المجنى عليها، وولدين، وفى نفس البيت تقيم جدة زوجها وضرتها "شيماء" ومنذ شهرين كانت فى البيت هى وزوجها وبنتها وجدتها.

وأضافت: "فتحت الباب وبصيت لقيته يمارس الجنس مع بنته وهي مقيدة وبيضربها بالكرباج، فحصلي صدمة ومقدرتش أوريه نفسى عشان مايعملش فيا حاجة أنا والبنت وبعد كده خدتها ورحنا القسم".

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى "سعاد"، تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه باستخدام كرباج.

وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم، وباشرت نيابة الطفل التحقيقات في القضية، واستعمت لأقوال المجني عليها والتي اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها وإكراهها على ممارسة الجنس معه.

كما كشفت التحقيقات في القضية أن المتهم ارتكب جريمته 9 مرات مع نجلته كرها عنها، وقيامه باستغلال عدم تواجد زوجته بالمنزل في ارتكاب جريمته النكراء، واعترف المتهم تفصيليا في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته في حق نجلته.