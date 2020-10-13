منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر خامس أكبر منتج للطماطم في العالم 

قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن برنامج الأغذية العالمية لمكافحة الجوع، كان له دور قوي في الفترة الماضية، في العديد من الدول المختلفة في الفترة الماضية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم، حيث إن هناك مزيد من الناس يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في الفئات الفقيرة التي تسعى لتوفير الغذاء في المناطق النائية في الدول الفقيرة.

وأضاف "ديكتس"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المسألة ليست عدم توافر الغذاء ولكن قدرة هؤلاء من شراء الوجبات الكريمة، هناك تأثيرات اقتصادية في العديد من دول العالم، 73% من سكان العالم تقريبا فقدوا 25% من دخولهم خلال فترة كورونا وهذا أمر صعبا للغاية.

وأشار إلى أن مصر هي خامس أكبر منتج للطماطم في العالم، وتصدر 3% من إنتاجها فقط، بسبب فقدان كبير في المحصول، وانخفاض كبير في القدرات، وعدم التعامل مع الثمار بالطريقة السليمة، ولذلك تصل إلى السوق بطريقة سيئة، حتى المصريين يرون ذلك فيما يتعلق بمحصول الموز، أنا مغرم في فاكهة الموز، ولكن هناك سوء في التعامل مع هذه الفاكهة والخضروات

وأردف أن مصر تعمل على تخزين هذه الحبوب لتكون متوفرة على مدار العام أيضا، لإدارة هذه الأزمة وتحتاج مزيد من هذا الغذاء بطريقة أكثر فعالية، ولكن فقدان كميات بعض الحصاد مشكلة عالمية ليست فقط في مصر أو أفريقيا فقط. نتمنى انخفاض هذه الأرقام، ويجب أن يتم العمل على حل تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.