محافظ دمياط تستقبل وفدا من السفارة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفدًا يضم ممثلى عددًا من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل"حيّنا"، بينهم "ميشيل هاراري" نائب مدير التعاون الإنمائى السويسرى بالسفارة السويسرية، و"رانيا هداية" مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" UN Habitat" و"إيمان رضوان" مدير المشروعات بالسفارة السويسرية بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" بالمحافظة.

وتناول اللقاء المُنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة سُبل تعزيز الشراكة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية والاقتصاد السويسرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNhabitat والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حيث تم اختيار دمياط كمحافظة ثانية لتنفيذ هذا المشروع، الذى يستهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائداً تشاركياً على الأهالى والإدارة المحلية، والحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عائد تنموى واستثمارى وتبادل الخبرات، وكذا بناء القدرات ودعم الإصلاح لبرامج المالية العامة فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم المخطط التفصيلى للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وكذلك تعزيز الموارد المحلية و إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

وبحثت "محافظ دمياط" مع الوفد المنهجية و القواعد الخاصة بالتنفيذ بعد اختيار المناطق بحضور رؤساء الوحدات المحلية بمدينتى دمياط و رأس البر و كذلك القطاعات الخدمية و الإدارات المعنية بالديوان العام، ومن المقرر اختيار أكثر من منطقة لإنشاء المشروع بتكلفة ١١.٧٦٠ مليون دولار منها ٨.١٠٠ مليون دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و ٣.٦٠٠ مليون دولار مساهمة من الحكومة المصرية لتنفيذ المشروع بعدد من المناطق في بعض المحافظات وفقًا لجدول زمنى ينتهى فى ٢٠٣٠، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمحافظة دمياط بقيمة تقدر ب٤.٥ مليون دولار.

ورحبت "عوض" بممثلى الجهات المشاركة في المشروع، كما أثنت على جهودهم المبذولة للتعاون مع محافظة دمياط مؤكدة حرص المحافظة على التعاون مع كافة الأجهزة بالدولة والشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد، وأكدت رانيا هداية أن المشروع يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر.