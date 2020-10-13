منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: مصر من أول الدول المساهمة في حفظ السلام

قال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مصر دولة مؤسسة في الأمم المتحدة، منذ البداية، منذ إعلان حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وأول مكتب للأمم المتحدة في مصر، ومصر مرت عبر أزمات مختلفة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكان هناك علاقة قوية مع المنظمة، موضحا أن مصر عضو في مجلس الأمن لخمس دورات، مشيرا إلى أن مصر أيضا من أهم الدول التي تساهم في حفظ السلام في جمهورية الكونغو، وبعثات حفظ السلام دائما مصر ساهمت في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وحتى في أفعانستان.

وأضاف "ديكتس"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لها تعاونات كبيرة مع الأمم المتحدة، وهناك مسؤولين كثيرين متعاونين مع الأمم المتحدة، وظهر ذلك في تأثير كبير للدكتورة غادة والي، والتي انضمت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، والدكتور محمود محيي الدين ودوره الكبير أيضا.

وتابع: "مصر دولة بارزة ولديها تعاون وتاريخ كبير مع المنظمة، ودائما أنا أحب مصر، وأزور أبو سمبل، ونتحدث عن الزيارة منذ 44 عام، كنت أول مرة أسمع عن أبو سمبل".

وأردف أن التعاون بين مصر ومنظمة اليونسيف قديم، حيث ساهمت مصر في قانون الإنساني الدولي، وتم وضع قوانين فيما يتعلق العنف ضد المرأة، والعديد من القضايا الرئيسية، حيث إن مصر أحد أهم الدول التي تتعاون مع الأمم المتحدة المختلفة.