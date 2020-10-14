قاتل جواهرجي العبور: "لو الموضوع مات كنت هبقى باشا ومليونير"

"الدهب يستحق المغامرة، ودول كانوا 3 كيلو يعني لو الموضوع مات، كان زماني دلوقتي مليونير وباشا بس اللي حصل بقي"، تلك كانت كلمات قاتل جواهرجي العبور في التحقيقات، وبالأمس بكي عندما سمع القاضي يتلو قرار المحكمة بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه.

مشهد القتل وقع قبل 24 شهرًا سنوات كان مفزعًا خاصة اعتراف القاتل الذي استهان بالدماء من أجل البحث عن الثراء السريع مبررًا جريمته بأنه كان يمر بضائقة مالية، في حين جاء مشهد الحكم يجسد القصاص لينال عقابه عما اقترفته يداه بحق المجني عليه.

أوراق القضية بدأت عندما تلقى رئيس فرع البحث الجنائي في بنها بلاغا بالعثور على جثة "ملاك ع" (41 عاما - جواهرجي) بناحية جمعية أحمد عرابي دائرة قسم العبور، وبمناظرة الجثه تبين أنها في حالة تحلل ووجود طلق ناري في الرأس، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 460 جنيها وساعة يد وهاتف محمول.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يعمل قومسيونجي مصوغات ذهبية بمدينة الزقازيق، وأثناء سفره إلى منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة، وبحوزته كمية من المصوغات الذهبية تزن 3 كيلو جرامات لسبكها بمنطقة الصاغة، عثر عليه مقتولا بطلق ناري بمنطقة أحمد عرابي بمدينة العبور، وسط الزراعات، واختفاء المصوغات الذهبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ ع" (37 عاما - صائغ - من الشرقية)، كان على علاقه مع المجني عليه ونظرا لمروره بضائقة مالية، قرر التخلص من المتهم والاستيلاء على الذهب.

وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم العبور، وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعدما اعترف بجريمته أمام النيابة وقام بتمثيلها أيضًا، كما اعترف بالجريمة أمام القاضي في محكمة الجنايات التي انتهى حكمها بالقصاص منه.