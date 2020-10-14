العناني: وزير ألماني أهداني تمثال أثري مسروق.. ونسترد آلاف القطع سنويا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر لن تترك أي قطعة أثرية سرقت وهربت للخارج، وأنه يتم استعادة آلاف القطع الأثرية سنويا، مشيرا إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية والرقابية، موضحًا أن وزير الخارجية الألماني في أحد اللقاءات قدم له هدية عبارة عن تمثال أثري مسروق.

وأضاف "العناني"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن بعض الدول رغم أنها تدعي المبادئ، إلا أنها تترك الآثار المصرية تباع علنا، وأنهم تمكنوا من استعادة تمثال نجم عنخ، والذي كان في متحف المتروبوليتان، لافتا إلى أن المتحف أرسل لمصر رسالة اعتذر فيها، وقال إنه اشترى التمثال بالخطأ.

وزير الآثار يصطحب لميس الحديدي في جولة بـ"العالم الآخر"

واصطحب وزير السياحة والآثار، الإعلامية لميس الحديدي، في جولة بالمكان الذي تعرض فيه المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة، والذي يطلق عليه في المتحف "العالم الآخر"، قائلًا :" إحنا دلوقتي نازلين العالم الآخر، ولأن كل حاجة في العالم الآخر ضلمة، لذلك تم عمل كل شيء بالأسود، سيتم عرض العديد من المومياوات الملكية في هذا المكان".

وأوضح أنه تم نقل المومياوات إلى هذا المكان لأن متحف التحرير أصبح مكتظا ولا يستوعب الآثار المصرية كلها، وأصبحت المخازن بها آثار أكثر من المعروضة، ولذلك الدولة قررت إنشاء متحفين وهما المتحف القومي الكبير، ومتحف الحضارة، ونظرا لوضع آثار توت عنخ آمون في المتحف القومي، تم وضع المومياوات في متحف الحضارة، حتى يزور السائح أكثر من مكان، ويمكث في مصر فترة أطول.

خالد العناني: المتاحف الحديثة بنيت بأحدث تكنووجيا رغم التكلفة العالية

وأكد وزير السياحة والآثار، أن المتاحف الحديثة بنيت بأحدث تكنووجيا، ورغم التكلفة العالية إلا أن ما يتم الحفاظ عليه لا يقدر بثمن، كما أن المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، ليس مجرد متحفين، ولكنهما يمثلان معهدين علميين بحثيين، ومدينتين ثقافيتين عالميتين، والخطأ في مسألة الترميم غير مسموح، وغير وارد، لأن الآثار ملك للعالم كله، والعالم لن يصمت، كما حدث عندما سقطت ذقن تمثال "توت عنخ آمون".

وأوضح أن مشروع متحف الحضارة رائع، مضيفا: "أشكر أصحاب فكرته لأنهم يصنعون كبسولة ثقافية، وهو رسالة للمصريين ليعرفوا تاريخ وعظمة بلادهم، وسيكون مع المتحف المصري الكبير نقلة كبيرة في مصر"، كما أن فيروس كورونا لم يوقف العمل في المشاريع الآثرية، وسوف يتم افتتاح متحف شرم الشيخ في الأسابيع المقبلة.