اجتماع "المسار الليبي" بالقاهرة يتفق على إنهاء المرحلة الانتقالية

أصدر مُمثلو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بيانا بشأن المسار الدستوري عقب اجتماع دام ثلاثة أيام في القاهرة بداية من يوم الأحد، لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.

واتفق الحاضرون جميعا علي ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وجرت، وفق البيان، مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة.

وحثت البعثة الأممية الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوا، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات.

وأعرب الوفدان عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.