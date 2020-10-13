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شكري: نعلم جيدا أن أطرافا إقليمية تدفع بعناصر إرهابية في ليبيا

كتب:

نرمين عفيفي
01:51 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نعلم جيدا أن هناك أطرافا إقليمية، تحاول زعزعة الاستقرار في لييبا، وتدفع بعناصر إرهابية، مشددا على أنه لابد أن يكون هناك موقف دولي حازم؛ لمواجهته.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن الشعب الليبي عانى على مدى سنوات طويلة، وحان الوقت للتوصل لتفاهم، واتفاق ليبي يحفظ استقرار وأمن دول الجوار، ويحمي من التداعيات السلبية والخطيرة، المتولدة عن ظاهرة الإرهاب.

 

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