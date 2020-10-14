  الهند تسجل 63 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 63 ألفًا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد عتبة الـ7.2 مليون ويصل إلى 7 ملايين و239 ألفًا و390 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء- بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 110 آلاف و586 شخصًا بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة والتي بلغت 730 وفاة.

ووفقًا للوزارة يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليًا 826 ألفًا و876 شخصًا.