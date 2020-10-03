الهند تسجل وفيات مرتفعة وتقترب من المركز الأول لإصابات كورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند مئة ألف حالة وفاة، السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة الهندية، أن ما مجموعه 100842 شخصًا توفوا حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة من ناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6.47 مليون إصابة حتى الآن، فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع من حيث عدد الإصابات.

ويعد عدد سكان الهند (1.3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين مما سجلته الهند رسميا، وهو أمر يثير الشكوك حيال الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الصحية في الهند.

وقال الخبير في علم الأوبئة، تي. جاكوب جون: "لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على أرقام الوفيات الصادرة عن الهند".

وأضاف: "لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة، يسجّل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض".

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19، أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

وقررت السلطات إعادة فتح تاج محل والآثار الأخرى، مثل القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي، في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة السياحة الاتحادية في تغريدة: "سيجري تطبيق بروتوكولات مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات الصحية الأخرى في جميع المعالم والمواقع المحمية".