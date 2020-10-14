قدم شكوتك لـ"الكهرباء" عبر واتس آب و"SMS" والخط الساخن: 18 رقما متاحة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات لتحقيق المشاركة الإيجابية بين القطاع والمواطن، لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.

وخصصت شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية رقم واتس آب لمساعدة أي مشترك لإرسال شكواه بشأن الفواتير الخاطئة لسرعة التفاعل معه وللتيسير على المواطنين.

أرقام الخدمة

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- 01270003430 شركة القناة.

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وطوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمات المقدمة للمشتركين وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

طرق وآليات التواصل

- خدمة الخط الساخن 121: تمّ تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتمّ تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

كما يمكن الاستعانة بالأرقام التالية أيضًا حسب نوع الخدمة:

- بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

-إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.

تطبيقات التليفون المحمول

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي "احسب فاتورتك" و"شكاوى الفواتير" و"خدمات الكهرباء الذكية"، مثل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121، والموقع الإلكتروني للوزارة والذي تلقى منذ إنشائه عام 2012 نحو 60 ألف شكوى وتمّ الرد عليها بالكامل، كما تمّ أيضًا الانتهاء من حل نحو 30 ألف شكوى عبر موقع بوابة الشكاوى الحكومية.