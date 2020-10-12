الكهرباء: بدء فعاليات أولى الدورات التدريبية للكوادر اليمنية

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية اليمن الشقيقة لبناء القدرات ونقل الخبرات والمهارات والمعارف من الجانب المصري للأشقاء بجمهورية اليمن الشقيقة، وبرعاية السادة وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر واليمن تم بدء فعاليات أولى الدورات التدريبية ضمن حزمة من سبعة برامج تدريبية متتالية عن بُعد لعدد 137 من الكوادر اليمنية في المجالات الفنية والإدارية وستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ تلك الدورات التدريبية وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر.

تعد هذه البرامج ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات بين البلدين والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة. ويقوم المتدربون بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم.

جدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2003 وحتى الآن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب عدد 8335 متدرباً من الدول الأفريقية والدول العربية الآسيوية في جميع مجالات الكهرباء والطاقة (توليد / نقل / توزيع / طاقة متجددة / إداري / مالي / حاسب آلي).