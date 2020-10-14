موت صديقه حرمه منها.. تعرف على الأمنية المستحيلة للفنان محمود ياسين

قبل 5 أعوام، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريم الفنان الراحل محمود ياسين في الدورة 31، والتي قررت أن تحمل اسمه تقديرا لمشواره السينمائي الحافل بالعديد من الأفلام المميزة.

"كان نفسي نور الشريف يكون معايا لحظة تكريمي"، بهذه الكلمات تحدث محمود ياسين عن أمنيته المستحيلة وقت تكريمه من المهرجان، مؤكدا أن وفاة الشريف شكلت صدمة كبيرة له، لأنه كان بمثابة أخيه الذي لم تلده أمه، وفقا لكلامه.

وأضاف: "نور الشريف كان فنان صاحب رؤية، ويملك من الوعي والقيمة والثقافة التي أهلته لأن يكون أحد نجوم مصر، فهو كان صديقي الصدوق الذي كنا نتبادل الزيارات في منازلنا، وعشنا أجمل أيام عمرنا معا وسط أبنائنا، ووضعنا خططا لتحقيق أحلامنا معا من أجل أولادنا، فالحقيقة أنني أفتقد نور الشريف في حياتي".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما، وأعلن نجله عمروخبر الوفاة عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء".

وولد محمود ياسين عام 1941، بمحافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجمه فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت الأعمال التليفزيونية للفنان الراحل بشكل كبير، لكنه لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أهم أعماله الدرامية: "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.