ننشر تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود ياسين

تكشف "الوطن" تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، مضيفا أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن أسرته تكتمت على خبر مرضه؛ لعدم انتشاره في وسائل الإعلام.

ونعت الفنانة شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

ونشرت شهيرة صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".