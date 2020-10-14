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يواصل الاستقرار.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-10-2020

كتب:

امنية سعيد
10:01 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

في إطار خدمات "الوطن" اليومية والمتنوعة، التي تقدمها للقراء والمتابعين، نقدم متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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