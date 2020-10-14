"الإسكندرية السينمائي" ينعى الفنان محمود ياسين: أحد أهم نجوم مصر

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وقال بيان صادر عنهما: "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير محمود ياسين، أحد أهم نجوم السينما المصرية، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بعد صراع مع المرض".

وأضاف بيان الجمعية المصرية ومهرجان الإسكندرية: "ننعى علامة مهمة في تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، علي مدار أكثر من نصف قرن"، مشيرا إلى أن الفنان الكبير محمود ياسين ظهر في مشاهد محدودة "في فيلم شيء من الخوف قبل أن يقوم ببطولة فيلم نحن لا نزرع الشوق، مع العظيمة شادية، والمخرج الكبير حسين كمال؛ ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية، التي كان نجمها الأول في السبعينات والثمانينات".

وتابع البيان: "رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين، بقدر ما قدم من عطاء وإخلاص لفنه ووطنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مهرجان الاسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، قد اختفي بالفنان الكبير، وأهدى له دورته الحادية والثلاثين، عام 2015، والتي حملت اسم الفنان الكبير.