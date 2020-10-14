أسرة محمود ياسين: "لم يتوف بكورونا وكان يعاني من التهاب رئوي شديد"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان محمود ياسين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر مقربة من أسرة محمود ياسين لـ"الوطن"، إن "كل مايتردد بشأن وفاة ياسين إثر تعرضه لفيروس كورونا غير صحيح، ولكنه كان يعاني آخر أيامه من التهاب رئوي شديد، نقل علي إثره لمستشفي المعادي، ودخل العناية المركزة".

من جانبه، أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تأجيل جنازة الفنان محمود ياسين، إلى الغد.

وقالت "عنبر" لـ"الوطن"، إن التأجيل سببه الأساسي هو وصول أهله وأقاربه من موطنه الأصلي بورسعيد، وتخليص أوراق الدفن.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، ظهر الغد من مستشفي المعادي، ويدفن في مقابر العائلة.

وقال مصدر، لـ "الوطن"، إن الفنان محمود ياسين عاني من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلي أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، مضيفا أن هذه الواقعة لم تكن الأولي التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع، وحكاية بنت اسمها مرمر، وحب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين، وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية: "أبو حنيفة النعمان، وضد التيار، وسوق العصر، والعصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، وعمرو محمود ياسين.