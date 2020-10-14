"الإسلاموفوبيا" يطالب "فيسبوك" بحظر خطابات العنصرية والتمييز والكراهية

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بسياسات موقع "فيسبوك" الجديدة، والمتعلقة بتقويض وحصر جرائم الكراهية، والخاصة بحظر إنكار الحوادث القتل الجماعي، وإزالة المنشورات التي تشيد بجرائم الكراهية والقتل الجماعي، بجانب اتباع سياسة جديدة تهتم بتوجيه الباحث إلى مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.

وأوضح المرصد، في بيان، أن انتشار خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي بمنزلة ناقوس خطر يستلزم التأكيد على أهمية تركيز الجهود عليها، لتجنب آثارها السلبية من التحريض والتشويه والتجنيد ونشر الفتن وممارسات التمييز ضد الأقليات، حيث لا يوجد قيود على ما ينشر على تلك المواقع.

وأكد على أن العديد من خطابات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت تساهم في التحريض المباشر على تزايد عدد جرائم الكراهية، وعمليات القتل الجماعي، والتهديد ضد الأقليات، إذ إنه بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي تضخيم الخلافات، وتحويلها إلى حالة من التطرف العنيف.

توعية الشباب باستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي

وأضاف المرصد أن الأمر يستلزم قدرًا من التطوير والترتيب والإدراك والشجاعة للوقوف بحيادية لتنظيم تلك المواقع، بما يضمن حرية التعبير وتقليل الأضرار الناجمة عن جرائم الكراهية وإنكار جرائم القتل الجماعي.

وبحسب تعبير مارك زوكربيرج، مؤسس موقع "فيس بوك"، أنه وفقًا للوضع العالمي الحالي، فإن رسم الخطوط الصحيحة بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول ليس بالأمر السهل، ولكنه محاولة للتوازن الصحيح.

وأشار المرصد إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت هي الطريق الأول الذي يسلكه المتطرفون نحو نشر خطاب الكراهية والإرهاب، إذ إنه من خلال ما تم الكشف عنه بعد حوادث القتل الجماعي في العديد من أنحاء العالم، وجد أن أغلب المتطرفين المنفذين كان لهم نشاط إجرامي واضح على هذه المنصات.

وطالب المرصد بتعميم المبادرة على مستوي أشمل وأوسع بما يشمل حظر خطابات الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز، وإظهار القيم المشتركة بين المجتمعات الإسلامية والغربية، وحرمان التنظيمات الإرهابية من الإمكانيات التي توفرها لهم تكنولوجيا الإنترنت على مواقعهم التي يبثون من خلالها سمومهم، مع الاستمرار في توعية الأفراد وخاصة فئة الشباب، وحثهم على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.