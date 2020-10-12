"قريبا إعلان هام".. معز مسعود يثير الجدل من جديد عبر "فيسبوك"

قال الداعية الشاب معز مسعود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه سيكشف عن إعلان هام قريبًا، الأمر الذي أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

ورغم انتشار أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، إلا أن أيا منهما لم يرد على ما تم تداوله سواء بالتأكيد أو النفي.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة، أن الداعية والمنتج معز مسعود كان السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد عن ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف، أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شيء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

ومن جانبها، رفضت الفنانة هنا شيحة التعليق على ما تردد بشأن ارتباط شقيقتها "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.