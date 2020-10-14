مشاركون بمؤتمر "القومي للحوكمة" يدعون لدعم نساء أفريقيا بمواجهة كورونا

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء الخامس عن "المرأة الأفريقية في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، واستمر على مدار يومين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وحاضر في اللقاء السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجينيف سابقًا، وبحضور حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية".

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنَّ اللقاء يأتي فى إطار سلسلة حلقات التعلم التفاعلي عن بعد واستكمالًا لجهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التدريبية والتي يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية".

وحول شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية"، أوضحت "السعيد"، أنَّ المعهد أطلق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب وذلك في أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.وأضافت السعيد أن الشبكة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب العاملين بالدولة في القارة الأفريقية وتفعيل ونشر مبادئ الحوكمة على المستوى المصري والأفريقي. كما سيكون لهذه الشبكة دورها في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 و"أجندة أفريقيا 2063.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مجالات اهتمام الشبكة والتي تتمثل في تدريب الجهات الحكومية، الحوكمة، التنمية المستدامة.وحول رؤية الشبكة أضافت شريف أنها تتمثل في قارة تتميز بكفاءة وفعالية معاهد الإدارة والتدريب والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لكل مواطن أفريقي، وتتمثل رسالتها في الدعم المتكامل من خلال إنشاء منصة تعاون إقليمية تعمل على دعم معاهد الإدارة والتدريب الأفريقية لتقوم بدور فعال في تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063.

وأشارت إلى أنَّ اللقاء تضمن عدة نقاط للنقاش تمثلت في الآثار الإجتماعية من حيث المساواة بين الجنسين، الحماية الاجتماعية، العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الآثار الاقتصادية من حيث تأثر الدخل والفقر وتأثر أيضًا مشاركة السيدات فى العمل المنزلي "النظافة"، لافتة إلى أنَّ عدد المشاركات في اللقاء 53 متدربة من 19 دولة أفريقية.

وشهد اللقاء، توضيح أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، التي بدأت أواخر عام 2019، وأثّرت في العالم اجتماعيًا واقتصاديًا، لا تزال تحتل مكانًا مركزيًا في الأجندة العالمية. فقد انتشرت الجائحة في جميع الدول تقريبًا، وخلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية متباينة، وتمثلت محاور اللقاء في دور المرأة الأفريقية في مواجهة الآثار الإجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، الوضع في أفريقيا، والتداعيات الاقتصادية الواقعة والمحتملة عليها، الإشارة إلى القطاعات التي تأثرت بالجائحة كورونا، ومخاطر أزمة كورونا على الشعوب الأفريقية، التأثيرات وسبل المواجهة وطرح مجموعة من التوصيات، إضافة إلى توضيح أن الجائحة ستخلف آثار اقتصادية واجتماعية بالغة، ومخاوف حصول موجة ثانية من الإصابات، إلى جانب دعم التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية، علاوة على مناقشة وطرح أمثلة من خلال المشاركات عن نماذج تأثرت من أزمة فيروس كورونا مثال: القطاع الصحي والقطاع الطبي، ثم تسليط الضوء على مجموعة من الحلول متعددة الأطراف لتخفيف آثار الجائحة.

كما تمّ تأكّيد ضرورة دعم المرأة الأفريقية ونشر النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإداري التي تمر بها الدول الافريقية، إلى جانب مناقشة توفير منظور أفريقي للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات، ضرورة إمداد القادة الأفارقة بالمهارات القيادية الجديدة التى تتطلبها المرحلة الراهنة، وثقل المهارات العملية للمتدربات، فضلًا عن تقديم الدعم بالتدريب اللازم وتعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات بما يتسق مع أجندة أفريقيا، علاوة على كيفية التعامل مع تداعيات هذه الأزمة كقادة لمجموعات عمل داخل مؤسساتهنّ الحكومية الأفريقية.

وشارك في اللقاء، مجموعة من الدول هي: "زامبيا، جيبوتي، جنوب السودان، غامبيا، غرب أفريقيا، جنوب أفريقيا، أوغندا، موريشيوس، ملاوي، نيجيريا، تنزانيا، إثيوبيا، الكاميرون، الصومال، كينيا، مملكة اسواتيني، ليبيريا، سيرا ليون، مصر".