شهادة التأهل للزواج شرط التخرج من الجامعات اعتبارا من العام الحالي

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على مشروع "مودة" للحد من نسب الطلاق، إن هناك تنسيقًا بين المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق دليل "مودة" بالجامعات المصرية، لإعداد المقبلين على الزواج فى الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما.

وأضاف عثمان، لـ"الوطن"، أن منصة مودة الإلكترونية أصبحت متطلب تخرج، بدءا من العام الدراسى القادم، تطبق على طلاب الجامعات بدءا من الطلاب الملتحقين بأولى جامعة هذا العام .

وأشار إلى أن هناك محور مكلفات الخدمة العامة، حيث تم تدريب ما يقرب من 12 ألف مكلفة خدمة عامة خلال الفترة الماضية، بخلاف محور المجندين "الشرطة والقوات المسلحة"، حيث تم تدريب ما يقرب من 40 ألف مجند، متابعا: "شغالين بقوة فى الجامعة ودربنا 100 ألف طالب جامعى".

المشروع يهدف لتأهيل الشباب المقبل على الزواج من الجنسين

يهدف مشروع "مودة" إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يجرى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

وأكد "عثمان" أن مشروع "مودة" جاء تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بالتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية إدارتها.