16 عملا فنيا جمعت محمود ياسين وشهيرة.. أبرزها "الجلسة سرية"

50 عامًا من الزواج والعشرة الطيبة، جمعت النجمين محمود ياسين وشهيرة، تخللها أعمال قليلة تقترب من 16 عملا فنيا، على شاشتي السينما والتليفزيون وخشبة المسرح، بينها مسرحيتي "بداية ونهاية" و"عودة الغائب".

ورحل الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.

نحو 11 فيلما سينمائيا، وقفت خلالها شهيرة أمام أستاذها محمود ياسين، الذي وقعت في غرامه وهي في سنوات الدراسة الأولى بمعهد السينما، وبينها "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة" و " صور ممنوعة " الذى شهد بداية لقائهما الفني

أنا وابنتي والحب

شاركت الفنانة شهيرة، زوجها محمود ياسين، فيلم "أنا وابنتي و الحب" عام 1974 بطولة هند رستم، عبدالمنعم مدبولي، إخراج محمد راضي، وتأليف عزت الأمير.

ضاع العمر ياولدي

من أبرز الأفلام التي جمعت بين شهيرة و محمود ياسين، "ضاع العمر يا ولدي" عام 1978 للمخرج عاطف سالم، سيناريو وحوار محمد عثمان، بطولة رشدي أباظة، نور الشريف، محمود عبدالعزيز.

عصر الحب

عن رواية نجيب محفوظ، قدم محمود ياسين وشهيرة، فيلم "عصر الحب" عام 1986 للمخرج حسن الإمام، سيناريو وحوار عصام الجمبلاطي، بطولة سهير رمزي، مجدي وهبة، وتحية كاريوكا.

الجلسة سرية

في العام 1986 قدمت شهيرة ومحمود ياسين، فيلم "الجلسة سرية" للمخرج محمد عبدالعزيز، والمؤلف نبيل عصمت، بطولة يسرا، وسمير صبري.

نواعم

شاركت شهيرة، زوجها الفنان محمود ياسين، فيلم "نواعم" عام 1988، سيناريو وإخراج مدحت السباعي، بطولة فريد شوقي، صلاح قابيل.

عودة الهارب

عام 1990 شاركت شهيرة، محمود ياسين، أحداث فيلم "عودة الهارب"، إخراج يوسف أبوسيف، تأليف نبيل صاروفيم، بطولة عزت العلايلي، حسين الشربيني، ولوسي.

دراما

قدّمت شهيرة العديد من الأعمال الدرامية، مع زوجها الراحل محمود ياسين، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 عن رواية دوستويفسكي، سيناريو وحوار مدحت السباعي، إخراج جلال غنيم، بطولة ليلى حمادة، كمال حسين، حسين الشربيني، فضلًا عن مسلسل "ميراث الغضب" عام 1981 للمخرجة علوية زكي، بطولة فاروق الفيشاوي، ليلى علوي، إلى جانب مسلسل "اليقين" عام 1990 للمؤلف محمد صفاء عامر، والمخرج يحيى العلمي.