6.1 مليار جنيه لتنمية محافظة البحر الأحمر في 2021

سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على محافظة البحر الأحمر، كاشفة حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام المالي 2021/2020.

وقالت الوزارة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة البحر الأحمر يبلغ بخطة عام 20/2021 نحو 6.1 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 44.4٪، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.1٪، ثم قطاعي الكهرباء وخدمات أخرى بنسبة 12.6٪ و11.4٪ على التوالي.

وألقت الضوء على محمية علبة، كأحد أبرز معالم المحافظة: "تقع محمية علبة في الركن الجنوبي الشرقي من جمهورية مصر العربية؛ وتحديدًا في مثلث حلايب، وتبلغ مساحتها 35600 كم مربع، بين خطي عرض 22 و23.30 وخطي طول 34.5 و37. وقد أعلنتها مصر محمية طبيعية عام 1986".

وتتكون المحمية من ثلاثة قطاعات:

منطقة أبرق: بها عدد من الوديان مثل: العرقة وأبو سعفة، وتضم الكثير من الآثار، الفرعونية والرومانية.

منطقة الدئيب: تتميز بوجود نباتات متنوعة، مثل: العشار والأدليب والأكاشيا والشوش وشجر الغزال.

منطقة علبة: بها جبل علبة وهو مجموعة من السلاسل الجبلية المواجهة للساحل الشرقي للبحر الأحمر، وعليه حوالي 350 نوعًا من النباتات تُكون واحات خضراء فوق منحدرات الجبال".

وتعد وزارة التخطيط تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.

وسبق أن أشارت الوزارة إلى كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف كأحد أهم المعالم هناك، حيث قالت إنه الأقدم في العالم ويقع شرق محافظة بني سويف ويبعد عن القاهرة بنحو 200 كيلو متر ويعد أقدم محمية في العالم بعد أن أعلن رسميا محمية طبيعية في عام 1992.

ولفتت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الكهف يمتلء بتراكيب جيولوجية تعرف بالهوابط والصواعد من حجر الألباستر تتخذ أشكال رائعة، ويمتد داخل الأرض لمسافة 700 متر حيث يصل لعمق 15 مترا ويبلغ اتساعه نحو 15 متر وهو مكون من ترسيبات كلية في أشكال مختلفة عن بعضها البعض.