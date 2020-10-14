قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 13 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر.