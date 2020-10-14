18 مستندا للحصول على ترخيص بناء أو تعديل بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان عن ضرورة وجود 18 مستندا يجب أن يحضرهم المواطن عند تقديمة طلب ترخيص أعمال "بناء - تعديل" بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- نموذج حساب تكاليف الأعمال

- قرص مدمج يحتوي على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية ومكافحة الحريق

- وثيقة التأمين ونسخة الرسومات الهندسية

- إقرار من المالك بوضع لافتة على الموقع توضح بيان المشروع

- برنامج زمني للتنفيذ

- صورة عقد مقاولة مع أحد المقاولين المسجلين لدى الاتحاد المصري لمقاولي البناء قبل التنفيذ بأسبوعين مع الاطلاع على الأصل

- صورة من الصفحة المسجل بها المشروع في السجل الهندسي للمهندس المصمم موقع عليها من مهندس الجهاز

- صورة البطاقة الضريبية

- صورة غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم

- النوتة الحسابية ومعتمدة من المهندس المصمم

- صورة شهادة إشراف على التنفيذ من مهندس نقابي حر

- تقرير جسات التربة

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص مرفق به بيان صلاحية معتمد من مهندس نقابي مدني أو عمارة

- صورة من محضر الاستلام والاطلاع على الأصل

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية كاملة معتمدة من مهندس نقابي معماري أو مدني أو مكتب هندسي حسب فئة الأعمال

- صورة بطاقة الرقم القومي (في حالة الأفراد) أو الشكل القانوني للشركة + التوكيل

- بالنسبة لإقامة برج محمول يتم موافاة الجهاز بموافقات الجهات المعنية

- في حالة إقامة برج محمول يتم إحضار المستندات المذكورة في خطاب التخصيص

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)