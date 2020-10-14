وزير الإسكان: جار تنفيذ 29496 وحدة اجتماعية بمنطقة حدائق العاصمة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ تنفيذ 29 ألفًا و496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكّداً أنَّ نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47%، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34%.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظراً لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلاً، وهي: 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة (8 محال)، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.​