6 أفلام لمحمود ياسين ضمن أفضل 100 عمل سينمائي.. أبرزها "الصعود إلى الهاوية"

رحلة عطاء فنية طويلة، بدأت قبل نهاية ستينات القرن الماضي، وشهدت أكثر من 250 عملا فنيا، بين سينما ومسرح وراديو وتليفزيون، غيّب الموت صباح اليوم، الفنان محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

نحو 150 فيلما سينمائيا، شارك فيها محمود ياسين، واحتفظ في غالبيتها بصفته "فتى الشاشة الأول"، واختيرت 6 من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، ترصدها "الوطن" في السطور التالية:

الرجل الذى فقد ظله

في بداية حياته الفنية عام 1968 شارك محمود ياسين في فيلم "الرجل الذي فقد ظله"، للمخرج كمال الشيخ، للمؤلف فتحي غانم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، بطولة كمال الشناوي، ماجدة، عماد حمدي، صلاح ذو الفقار.

شيء من الخوف

وعن رواية الكاتب ثروت أباظة، شارك محمود ياسين في بداياته بفيلم "شيء من الخوف"، عام 1969، للمخرج حسين كمال، بطولة شادية، محمود مرسي، يحيى شاهين، محمد توفيق، وصلاح نظمي.

أغنية على الممر

عام 1972 شارك محمود ياسين، في فيلم "أغنية على الممر"، للمخرج علي عبدالخالق، تأليف علي سالم، سيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة محمود مرسي، صلاح السعدني، صلاح قابيل، ومديحة كامل.

ليل وقضبان

شارك محمود ياسين، في أحداث فيلم "ليل وقضبان" عام 1973 للمخرج أشرف فهمي، تأليف نجيب الكيلاني، سيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة سميرة أحمد، محمود مرسي، توفيق الدقن، ومجدي وهبة.

على من نطلق الرصاص

مع السندريلا سعاد حسني، قدّم محمود ياسين فيلم "على من نطلق الرصاص"، للمخرج كمال الشيخ عام 1975، والمؤلف رأفت الميهي، بطولة عزت العلايلي، مجدي وهبة، جميل راتب.

الصعود إلى الهاوية

من تأليف الكاتب صالح مرسي، وإخراج كمال الشيخ، شارك الراحل في عام 1978 ببطولة "الصعود إلى الهاوية" بطولة مديحة كامل، جميل راتب، وإبراهيم خان، ومن أشهر عباراته السينمائية في الفيلم "هي دي مصر يا عبلة".