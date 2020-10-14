بدأها بـ"شيء من الخوف".. 50 سنة فن في عمر محمود ياسين

محمود ياسين أحد الأسماء الكبيرة واللامعة في تاريخ السينما المصرية والعربية، بدأ مشواره مع السينما في ستينيات القرن الماضي، مع المخرج الكبير حسين كمال وأمام الفنانة الراحلة شادية، بفيلم "شيء من الخوف"، وجسد خلال الفيلم شخصية "علي"، وترك بها انطباعا جيدا لدى الجمهور والنقاد.

مشوار سينمائي كبير، امتد لنحو 50 عاما، قدّم خلالها محمود ياسين أشكالا سينمائية عديدة، من الدراما للرومانسي وحتى الكوميدي، وأثبت براعته في الأداء التمثيلي بفضل موهبته التي يصعب تكرارها، ومع بداية السبعينيات كان موعد محمود ياسين مع البطولة السينمائية مرة أخرى، مع المخرج حسين كمال والفنانة شادية بفيلم "نحن لا نزرع الشوك"، وبعد ذلك جاءت مشاركته أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "الخيط الرفيع" عام 1971، إخراج هنري بركات، وتأليف إحسان عبد القدوس، ويوسف فرنسيس.

في العام ذاته، وقف أمام الفنانة نجلاء فتحي بفيلم "أختي" وبعد ذلك كونا ثنائي سينمائي على مدار 11 عاما، قدما خلاله نحو 20 فيلما سينمائيا، وفي العام 1972 رشحه المخرج حسين كمال للمشاركة ببطولة فيلم "أنف وثلاث عيون" أمام الفنانة ماجدة.

ومن المحطات البارزة في مسيرة الفنان محمود ياسين السينمائية، اهتمامه بتقديم الأفلام الوطنية وكان أول تلك الأفلام، "أغنية على الممر" عام 1972 للمخرج علي عبدالخالق، الذي شارك به عدد كبير من الفنانين، وبعد انتصار أكتوبر قدم فيلم "الوقاء العظيم" مع المخرج حلمي رفلة، و"الرصاصة لا تزال في جيبي" عام 1974، مع المخرج حسام الدين مصطفى والكاتب إحسان عبدالقدوس.

ووقف الراحل أمام السندريلا سعاد حسني في 3 أفلام سينمائية، بدأها في العام 1973، بفيلم "الحب الذي كان"، إخراج علي بدرخان، وقصة وسيناريو وحوار رأفت الميهي، وبعد ذلك قدم فيلم "أين عقلي"، وكان أخر تعاون سينمائي بينهما فيلم "على من نطلق الرصاص" في عام 1975 للمخرج كمال الشيخ.

وتعاون الفنان محمود ياسين مع الفنانة فاتن حمامة في 3 أفلام سينمائية، بدأها عام 1971 بفيلم الخيط الرفيع، وبعد ذلك قدما فيلم "حبيبتي" عام 1974، وآخر تعاون سينمائي كان في العام 1977 بفيلم "أفواه وأرانب للمخرج هنري بركات.

كما كانت من المحطات البارزة في تاريخ الفنان محمود ياسين السينمائية، الفيلم الاستعراضي "مولد يا دنيا" مع المخرج حسين كمال.

لم يتوقف عطاء الفنان محمود ياسين السينمائي، فمع مطلع الألفية الجديدة قدّم مع جيل الشباب العديد من الأفلام السينمائية، ففي عام 2007 تعاون مع أحمد السقا والمخرج شريف عرفة في فيلم "الجزيرة"، وفي عام 2008 قدم مع آسر ياسين وروبي فيلم "الوعد" من إخراج محمد ياسين، وعام 2009 قدم فيلم "عزبة آدم" مع المخرج محمود كامل، وكان أخر الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان محمود ياسين في عام 2012 فيلم "جدو حبيبي"، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.