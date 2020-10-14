منهم 9 شباب من ذوى القدرات الخاصة.. تعيين 259 شاباً بمحافظة الأقصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 259 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 9 شباب من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في الأقصر.

وبحسب بيان لمديرية القوى العالملة، اليوم، بدأت خطة التدريب الخاصة بتشغيل الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بساحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مهن السباكة الصحية والكهرباء والخياطة منذ حوالي شهر.

ووفقا للبيان، تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 269 منشأة، وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 11 حملة نهارية تفتيشاً شاملاً ، فضلاً عن تلقى 3 شكاوى عمالية تم بحثها جميعاً .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 151 منشأة، وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 103 منشآت أخري لإزالة المخالفات ، بالإضافة إلى تلقى 16 شكاوى ، وتم استيفاء أثنين منها ، وتحرير محضر لـ 3 شكاوى، وتبقت 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما تلقت المديرية 20 شكوى فردية، بالاضافة إلى 10 شكاوى مرحلة من شهر أغسطس الماضي، تم بحث 12 منها، و 18 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 308 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.