السيطرة على حريق بشقتين في بنها وإصابة طفل قفز من الدور الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقتين سكنيتين بمنطقة الفلل بمدينة بنها، ومنع امتداده للأدوار العلوية، إلا أنه نتج عنه إصابة طفل قفز من الدور الأول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث، وسؤال المصاب.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول، بأحد العمارات السكنية بمنطقة الفلل ببنها، وامتدت للدور الثاني.

وعلى الفور، دُفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بجهود رجال الحماية المدنية، ومنع امتدادها للأدوار العلوية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بتكييف في الدور الأول، نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة، وامتد الحريق للدور الثاني، لكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنوا من السيطرة على الحريق، فور ورود البلاغ، ومنع امتداده للأدوار العلوية.

ونتج عن الحريق، إصابة "طفل" 10 سنوات، قام بالقفز من الدور الأول فور نشوب الحريق، ونقل على الفور لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وأكد المستشفى استقرار حالته الصحية، ويتم تقديم الإسعافات اللازمة له، والتصريح له بالخروج، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية، بطريق الخانكة – بلبيس، والمعروفة بين الأهالي بمصنع السكر.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقي المركز بلاغا من عمليات إدارة النجدة، بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق "الخانكة - بلبيس".

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبا، مكون من طابقين، وأتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.

وانتقل العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاتة، نائب مدير الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وبدأ الأمر بـ10 سيارات إطفاء، ولكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب فتم الاستعانة بسيارات من القاهرة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 20 سيارة إطفاء، بينهم خزان 36 ألف لتر، مياه "استراتيجي"، للسيطرة النيران.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المخازن على مساحة 1300 متر وتتبع القطاع العام، أما البضائع التى اندلع الحريق بها فتتبع إحدى الشركات الخاصة.