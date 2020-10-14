مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات طبية ووحدة"بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة.

وراجع العيادات في الفترة من 20 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 30 شخصا، وقسم الباطنية 203 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 150 فردا.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وراجع العيادات في الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، في قسم علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 2,561 مريضا، وقسم الرعاية التكاملية 8,332 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 1,414 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 202 شخص، وعيادة الجراحة والتضميد 1,216 فردا، وعيادة الولادة 116 حالة، وقسم الإحالة الطبية 19 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 2,425 شخصا، وقسم التحصين 89 شخصا.

وأجرى الفحص المخبري لـ 4,042 فردًا، وصرفت الأدوية لـ 15,787 مريضًا، وقسم نقل الدم 82 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 4,208 أشخاص، و قسم تخطيط القلب 6 أشخاص، فيما استقبل قسم التنويم 7 أشخاص.

وفي اطار متصل، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال شهر سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 3,377 مستفيدًا، وقسم الباطنية 1,543 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 519 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,859 مستفيدًا ، وقسم التوعية والتثقيف 4,952 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 562 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 56 مستفيدًا، وقسم التوليد 19 حالة، وقسم التغذية العلاجية 382 مستفيدا، فيما نفذ 28 نشاطا للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 3,005 أشخاص، وصرفت الأدوية لـ 8,504 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 34 مستفيدا، والعيادات المتنقلة 1,946 حالة ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3,668 فردا.

وفي اطار متوازي، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م، ضخ 404,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 269,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 5 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما زوّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مطلع شهر أكتوبر الجاري , منفذ الوديعة الجانب اليمني بوحدة (البي سي آر )، وذلك للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح مدير الوحدة البيولوجية بمنفذ البديعة الدكتور سعيد جمعان بن سويد أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (بي سي آر) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة، مشيدا بما تقدمه المملكة لليمن في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد – 19 .

وفي اطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًا و200 كيلو غرام في محلية أم درمان بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.