مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية للسودان واليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في جمهورية السودان الشقيق، استفاد منها 19200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج ومحلية هبيلا الخرطوم، بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 4800 فرد، و1900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وأبو حميرة في ولاية شمال دارفور، استفاد منها 11400 فرد، و150 سلة غذائية، في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، استفاد منها 900 فرد، وتوزيع 350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، ومحلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2100 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، ليتم إيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب نقطة لهم لتجنب التجمعات واتباع الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، استفاد منها 1500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.